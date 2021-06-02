Омбудсмен Азербайджана участвует на заседании суда над армянскими террористами

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева в административном здании Ясамальского районного суда в Баку принимает участие в подготовительном заседании суда по уголовному делу арестованных в Карабахе армянских террористов Мкртчяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева в административном здании Ясамальского районного суда в Баку принимает участие в подготовительном заседании суда по уголовному делу арестованных в Карабахе армянских террористов Мкртчяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича.

Как сообщает Report, омбудсмен следит за процессом, который проходит под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева.

В ходе расследования Военной прокуратурой уголовного дела, возбужденного по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики в связи с военными преступлениями и преступлениями против мира и человечности в отношении азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, совершенных вооруженными силами Армении и вооруженными формированиями сепаратистского режима, незаконно действующего в Нагорно-Карабахском регионе, были установлены факты захвата заложников, пыток и жестокого обращения с ними и другими лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права.

Так, расследованием установлено, что гражданин Армении Людвик Мкртичович Мкртчян, 1969 года рождения, по предварительному сговору участвовал в деятельности вооруженных группировок, состоящих из прибывших из Армении, а также проживающих в Нагорно-Карабахском регионе армян, пытал гражданина Азербайджанской Республики, взятого в заложники 12 июля 1991 года и незаконно удерживавшегося около 17 суток в лесу Баллыджа недалеко от Ходжалы, а также, выполняя функции переводчика во время допроса сотрудниками спецслужб Армении мирного жителя, взятого в заложники членами армянских вооруженных формирований 13 сентября 1999 г. в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района, доставленного в город Ереван и незаконно удерживаемого в одной из воинских частей города.

Следствием также было установлено, что Людвиком Мкртчяном в различное время были избиты и подвергнуты пыткам 11 взятых в плен граждан Азербайджана на территории Ходжавендского и Агдаринского районов, в Шушинской тюрьме и городе Ереван, а также застрелен из автомата военнослужащий одной из воинских частей Министерства обороны.

Людвик Мкртчян был задержан 20 октября 2020 года на территории села Маликджанлы Физулинского района военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана.

В результате проведенных следственных действий также были раскрыты преступные деяния гражданина Армении Хосровяна Алеши Арамаисовича, 1967 года рождения, который вместе с Людвиком Мкртчяном жестоко и бесчеловечно обращался с азербайджанцами и пытал их. Следствием было установлено, что Алеша Хосровян пытал находившихся в плену 5 азербайджанцев, жестоко и бесчеловечно обращался с ними.

Так, Алеша Хосровян подверг жестокому и бесчеловечному обращению военнослужащего одной из воинских частей Министерства обороны, который был взят в плен в апреле 1994 г., и во время незаконного удержания последнего под стражей в одном из домов села Мысмина (Агбулаг) Ходжавендского района принудил его к тяжелым работам по строительству дома так называемого министра обороны Нагорно-Карабахской Республики Бабаяна Самвела Андраниковича.

Кроме того, Хосровян Алеша Арамаисович подвергал пыткам солдат одной из воинских частей Министерства обороны, взятых в плен в 1993-1994 гг., которые содержались под стражей в Шушинской тюрьме, систематически избивая и держа их голодными, тем самым причиняя физические и психические страдания.

Хосровян Алеша Арамаисович был задержан Вооруженными силами Азербайджана 3 октября 2020 года во время попытки провести разведывательные действия на территории Азербайджанской Республики.

Людвику Мкртчяну и Алеше Хосровяну предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям Уголовного кодекса, и по решению суда они были заключены под стражу.

20.05.2021 года было утверждено обвинительное заключение по делу и направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд.