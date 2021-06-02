О нас
Report Georgia
Аудио новости

Омбудсмен Азербайджана участвует на заседании суда над армянскими террористами

Омбудсмен Азербайджана участвует на заседании суда над армянскими террористами Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева в административном здании Ясамальского районного суда в Баку принимает участие в подготовительном заседании суда по уголовному делу арестованных в Карабахе армянских террористов Мкртчяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна
Происшествия
2 июня 2021 г. 12:54
Омбудсмен Азербайджана участвует на заседании суда над армянскими террористами

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева в административном здании Ясамальского районного суда в Баку принимает участие в подготовительном заседании суда по уголовному делу арестованных в Карабахе армянских террористов Мкртчяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича.

Как сообщает Report, омбудсмен следит за процессом, который проходит под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева.

В ходе расследования Военной прокуратурой уголовного дела, возбужденного по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики в связи с военными преступлениями и преступлениями против мира и человечности в отношении азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, совершенных вооруженными силами Армении и вооруженными формированиями сепаратистского режима, незаконно действующего в Нагорно-Карабахском регионе, были установлены факты захвата заложников, пыток и жестокого обращения с ними и другими лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права.

Так, расследованием установлено, что гражданин Армении Людвик Мкртичович Мкртчян, 1969 года рождения, по предварительному сговору участвовал в деятельности вооруженных группировок, состоящих из прибывших из Армении, а также проживающих в Нагорно-Карабахском регионе армян, пытал гражданина Азербайджанской Республики, взятого в заложники 12 июля 1991 года и незаконно удерживавшегося около 17 суток в лесу Баллыджа недалеко от Ходжалы, а также, выполняя функции переводчика во время допроса сотрудниками спецслужб Армении мирного жителя, взятого в заложники членами армянских вооруженных формирований 13 сентября 1999 г. в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района, доставленного в город Ереван и незаконно удерживаемого в одной из воинских частей города.

Следствием также было установлено, что Людвиком Мкртчяном в различное время были избиты и подвергнуты пыткам 11 взятых в плен граждан Азербайджана на территории Ходжавендского и Агдаринского районов, в Шушинской тюрьме и городе Ереван, а также застрелен из автомата военнослужащий одной из воинских частей Министерства обороны.

Людвик Мкртчян был задержан 20 октября 2020 года на территории села Маликджанлы Физулинского района военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана.

В результате проведенных следственных действий также были раскрыты преступные деяния гражданина Армении Хосровяна Алеши Арамаисовича, 1967 года рождения, который вместе с Людвиком Мкртчяном жестоко и бесчеловечно обращался с азербайджанцами и пытал их. Следствием было установлено, что Алеша Хосровян пытал находившихся в плену 5 азербайджанцев, жестоко и бесчеловечно обращался с ними.

Так, Алеша Хосровян подверг жестокому и бесчеловечному обращению военнослужащего одной из воинских частей Министерства обороны, который был взят в плен в апреле 1994 г., и во время незаконного удержания последнего под стражей в одном из домов села Мысмина (Агбулаг) Ходжавендского района принудил его к тяжелым работам по строительству дома так называемого министра обороны Нагорно-Карабахской Республики Бабаяна Самвела Андраниковича.

Кроме того, Хосровян Алеша Арамаисович подвергал пыткам солдат одной из воинских частей Министерства обороны, взятых в плен в 1993-1994 гг., которые содержались под стражей в Шушинской тюрьме, систематически избивая и держа их голодными, тем самым причиняя физические и психические страдания.

Хосровян Алеша Арамаисович был задержан Вооруженными силами Азербайджана 3 октября 2020 года во время попытки провести разведывательные действия на территории Азербайджанской Республики.

Людвику Мкртчяну и Алеше Хосровяну предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям Уголовного кодекса, и по решению суда они были заключены под стражу.

20.05.2021 года было утверждено обвинительное заключение по делу и направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ombudsperson attending court trial of those who tortured Azerbaijani soldiers to death
Версия на азербайджанском языке Ombudsman azərbaycanlı əsirləri işgəncə ilə öldürənlərin məhkəməsini izləyir

Экслюзивные новости

Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 16:01
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 15:38
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 12:50
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
31 мая 2021 г. 11:13
Киевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
ФотоКиевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
30 мая 2021 г. 16:16
Мамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
ФотоМамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
27 мая 2021 г. 14:01
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
27 мая 2021 г. 11:39
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
26 мая 2021 г. 14:46
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
26 мая 2021 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi