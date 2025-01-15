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Омбудсмен Азербайджана: Есть доказательства этнических чисток азербайджанцев Арменией

Омбудсмен Азербайджана: Есть доказательства этнических чисток азербайджанцев Арменией Армения на государственном уровне на протяжении многих лет прививала населению ненависть к Азербайджану и тюркскому миру, это одна из главных причин международных преступлений, совершенных против Азербайджана.
Происшествия
15 января 2025 г. 11:27
Омбудсмен Азербайджана: Есть доказательства этнических чисток азербайджанцев Арменией

Армения на государственном уровне на протяжении многих лет прививала населению ненависть к Азербайджану и тюркскому миру, это одна из главных причин международных преступлений, совершенных против Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в открытом письме омбудсмена Азербайджана, адресованном международным и национальным правозащитным организациям, омбудсменам зарубежных стран.

В письме омбудсмена, посвященном правам западных азербайджанцев, отмечается, что имеется достаточно обоснованных доказательств и фактов многочисленных преступлений против мира и человечности, а также военных преступлений, геноцида, этнических чисток и актов депортации, совершенных Арменией в отношении азербайджанцев.

"Несмотря на неоднократные обращения в международные организации с соответствующими отчетами, заявлениями и призывами, из-за политики двойных стандартов, применяемой к Азербайджану, наши призывы до сих пор не получили адекватной реакции. Особенно прискорбно, что в последнее время Армения отрицает эти преступления, а также выдвигает необоснованные обвинения в адрес Азербайджана для создания негативного имиджа в международном сообществе", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva: Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı törətdiyi etnik təmizləmə ilə bağlı kifayət qədər sübutlar var

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