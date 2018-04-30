Олимпийские чемпионы примут участие в Гран-при по стрельбе в Габале

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ 7 мая в Габале стартует Международное Гран-при по стрельбе, посвященное 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, мероприятие состоится при организационной поддержке Стрелкового клуба "Габала", при содействии Федерации стрельбы Азербайджана и министерства молодежи и спорта.

Здесь примут участие около 100 спортсменов из более 8 стран, а также официальные гости, в том числе всемирно известные стрелки, чемпионы мира и Европы, победители летних Олимпийских игр.

В Гран-при, который продлится около одной недели, будет идти борьба за 6 комплектов медалей. Официальная церемония открытия состоится 8 мая.