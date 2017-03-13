Скончался Октай Ахвердиев

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Cкончался эксперт по экономике, экс-заместитель министра экономики Азербайджана Октай Ахвердиев. Об этом Report cообщили его близкие.

Ахвердиев Октай Али оглу родился 15 мая 1936 года в Баку.

В 1955 году окончил среднюю школу, в том же году поступил в Институт народного хозяйства и в 1960 году закончил институт по специальности - экономист широкого профиля. Начал трудовую деятельность в совхозе, затем работал старшим научным сотрудником в научно-исследовательском институте, учился в аспирантуре, работал в Министерстве заготовок, откуда был переведен на должность директора бакинского мукомольно-комбикормового комбината. С 1970 года работает в Госплане (позже Министерство экономики). За прошедший период О.Ахвердиев поднялся от старшего экономиста до заместителя министра экономики. Оставаясь сотрудником Госплана, он, по решению правительства бывшего СССР, был направлен на работу в качестве советника премьер-министров Лаоса (1981-84 годы), Вьетнама (1988 год) и Йемена (1989-90 гг.). Октай Ахвердиев являлся членом трех межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству Азербайджана с Германией, Саудовской Аравией и Казахстаном, а также членом рабочей группы комитета "Европейский Союз - Азербайджан".

За свою деятельность Октай Ахвердиев был награжден орденом "Красного Знамени" и медалью "Ветеран труда" СССР и вторым по значимости орденом "Слава" Лаосской народно-демократической республики.