Окончательный отчет по крушению самолета AZAL под Актау представят до декабря 2025 года

Окончательный отчет по расследование крушения под Актау самолета AZAL будет представлен до конца 2025 года.

Окончательный отчет по расследованию крушения под Актау самолета AZAL будет представлен до конца 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил на брифинге в Астане вице-министр транспорта по развитию авиационной отрасли Талгат Ластаев.

"Согласно требованиям и стандартам и рекомендуемой практики ICAO (Международная организация гражданской авиации) один год расследования. Соответственно, до декабря текущего года окончательный отчет по расследованию должен быть завершен", - сказал он.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.