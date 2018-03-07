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    Около "Насиминского базара" мужчине средних лет нанесено 5 ножевых ранений

    Виновник происшествия сбежал

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Насиминском районе города Баку произошла драка, завершившаяся нанесением ножевых ранений одному человеку.

    Как передает Report, у Калантарова Халига Юсиф оглы, 1980-го года рождения, завязался конфликт с человеком по имени Эльмар около территории известной как «Насиминский базар».

    В результате драки Х.Калантаров получил 5 ударов ножом по различным частям тела. Раненый был срочно доставлен в больницу.

    Отделение полиции Насиминского района ведет расследование в связи с фактом.

    Виновник инцидента скрылся с места преступления. Известно, что он работает таксистом.

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