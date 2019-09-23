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Около Мингячевирского водохранилища найден пушечный снаряд

Около Мингячевирского водохранилища найден пушечный снаряд

Из call-центра "102" МВД в Агентство (ANAMA) поступила информация об обнаружении вблизи Мингячевирского водохранилища снаряда.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий (ANAMA), мобильная группа быстрого реагирования Агентства вместе с региональными сотрудниками МВД сразу же выехала на место происшествия.

С целью обеспечения безопасности названная территория была оцеплена полицией. В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами Агентства, были обнаружены единица 76-мм пушечный снаряд (F-354) и в целях обезвреживания доставлены на центральный полигон.

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