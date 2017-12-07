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    Около 70 граждан Азербайджана отбывают наказание в тюрьмах Грузии

    Кроме того, в учреждениях по отбыванию наказания соседней страны находятся сотни азербайджанцев, являющихся гражданами Грузии
    © Report

    Тбилиси. 7 декабря. REPORT.AZ/ В настоящее время около 70 граждан Азербайджана отбывают наказание в тюрьмах Грузии.

    Как сообщает грузинское бюро Report, кроме того, в учреждениях по отбыванию наказания соседней страны находятся сотни заключенных-азербайджанцев, являющихся гражданами Грузии.

    По информации, они также пользуются осуществляемыми правительством Грузии проектами. Для нескольких заключенных-мусульман были созданы комнаты для религиозных обрядов. Заключенным предоставляются различные книги и другие просветительские материалы. Среди рассматриваемых в настоящее время обращений в Комиссии по помилованию Грузии есть и обращения азербайджанцев.

    Отметим, что президент Грузии Георгий Маргвелашвили 12 октября этого года подписал указ о помиловании 226 заключенных. В числе помилованных есть и азербайджанцы.

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