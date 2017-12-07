© Report

Тбилиси. 7 декабря. REPORT.AZ/ В настоящее время около 70 граждан Азербайджана отбывают наказание в тюрьмах Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, кроме того, в учреждениях по отбыванию наказания соседней страны находятся сотни заключенных-азербайджанцев, являющихся гражданами Грузии.

По информации, они также пользуются осуществляемыми правительством Грузии проектами. Для нескольких заключенных-мусульман были созданы комнаты для религиозных обрядов. Заключенным предоставляются различные книги и другие просветительские материалы. Среди рассматриваемых в настоящее время обращений в Комиссии по помилованию Грузии есть и обращения азербайджанцев.

Отметим, что президент Грузии Георгий Маргвелашвили 12 октября этого года подписал указ о помиловании 226 заключенных. В числе помилованных есть и азербайджанцы.