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Около 30 автомобилей столкнулись на трассе Баку-Газах 

Около 30 автомобилей столкнулись на трассе Баку-Газах  На трассе Баку-Алят-Газах произошло ДТП с участием десятков автомобилей.
Происшествия
24 февраля 2021 г. 09:35
Около 30 автомобилей столкнулись на трассе Баку-Газах 

На трассе Баку-Алят-Газах произошло ДТП с участием десятков автомобилей.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован на участке автомагистрали, пролегающем вблизи поселка Алят.

По словам очевидцев, из-за обледенения дорог столкнулись около 30 автомобилей.

В результате инцидента пострадавших нет, но повреждены транспортные средства.

Напомним, что накануне Национальная гидрометеорологическая служба предупредила о понижении температуры в стране, резком изменении погодных условий и гололедице на дорогах. Погодные условия сильно затруднили движение транспортных средств на дорогах страны.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Qazax yolunda zəncirvari qəza: 30-a yaxın avtomobil toqquşdu

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