Около 30 автомобилей столкнулись на трассе Баку-Газах

На трассе Баку-Алят-Газах произошло ДТП с участием десятков автомобилей.

На трассе Баку-Алят-Газах произошло ДТП с участием десятков автомобилей.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован на участке автомагистрали, пролегающем вблизи поселка Алят.

По словам очевидцев, из-за обледенения дорог столкнулись около 30 автомобилей.

В результате инцидента пострадавших нет, но повреждены транспортные средства.

Напомним, что накануне Национальная гидрометеорологическая служба предупредила о понижении температуры в стране, резком изменении погодных условий и гололедице на дорогах. Погодные условия сильно затруднили движение транспортных средств на дорогах страны.