Оккупация семи сел Газахского района нанесла матущерб на сумму свыше 137 млн манатов

В результате оккупации семи сел Газахского района - Баганис-Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли, Бархударлы, Софулу, Гызылгаджилы, Юхары Эскипара из своих домов были изгнаны 3 159 мирных жителей.

В результате оккупации семи сел Газахского района - Баганис-Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли, Бархударлы, Софулу, Гызылгаджилы, Юхары Эскипара из своих домов были изгнаны 3 159 мирных жителей.

Как сообщает Report , об этом на судебном заседании по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения заявил государственный обвинитель Фуад Мусаев.

Прокурор подчеркнул, что материальный ущерб по 896 объектам частной и государственной собственности составил более 137 миллионов манатов.

Напомним, что 7 февраля в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давидом Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и другими.