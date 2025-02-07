Оккупация Лачына нанесла Азербайджану ущерб по объектам собственности на сумму более 2,7 млрд манатов

В результате оккупации Лачынского района, состоящего из города Лачын, поселка Гайгы и 124 сел, 57 047 жителей были насильственно изгнаны из своих домов.

В результате оккупации Лачынского района, состоящего из города Лачын, поселка Гайгы и 124 сел, 57 047 жителей были насильственно изгнаны из своих домов.

Как сообщает Report , об этом на судебном заседании по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения заявил старший помощник генерального прокурора Азербайджана Вюсал Алиев.

По его словам, общий материальный ущерб по 15 459 объектам имущества, находившимся в частной собственности жителей района и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 2,7 миллиарда манатов.

Напомним, что 7 февраля в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давидом Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и другими.