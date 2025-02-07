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Оккупация Кяльбаджара нанесла Азербайджану по частному и государственному имуществу свыше 2,2 млрд манатов ущерба

Оккупация Кяльбаджара нанесла Азербайджану по частному и государственному имуществу свыше 2,2 млрд манатов ущерба Общий материальный ущерб, нанесенный Азербайджану в результате оккупации Кяльбаджарского района, по 17 489 частным и государственным объектам составил более 2,2 миллиарда манатов.
Происшествия
7 февраля 2025 г. 22:32
Оккупация Кяльбаджара нанесла Азербайджану по частному и государственному имуществу свыше 2,2 млрд манатов ущерба

Общий материальный ущерб, нанесенный Азербайджану в результате оккупации Кяльбаджарского района, по 17 489 объектам частной и государственной собственности составил более 2,2 миллиарда манатов.

Как передает Report, об этом заявил старший помощник генерального прокурора Азербайджана Вюсал Алиев на судебном заседании по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения.

По его словам, в результате оккупации Кяльбаджарского района, состоящего из города Кяльбаджар, поселка Истису и 147 сел, 48 847 мирных жителей были изгнаны, общий материальный ущерб по 17 489 объектам имущества, находившимся в их частной собственности и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 2,2 миллиарда манатов.

Напомним, что 7 февраля в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давидом Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и другими.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərin işğal olunması nəticəsində xüsusi və dövlət mülkiyyətinə 2,2 milyard AZN-dən çox ziyan dəyib

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