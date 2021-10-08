Обвиняемого в финансировании терроризма охранника председателя ПНФА приговорили к 13 годам тюрьмы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось заседание по уголовному делу охранника председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ниямеддина Ахмедова, обвиняемого в финансировании терроризма.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось заседание по уголовному делу охранника председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ниямеддина Ахмедова, обвиняемого в финансировании терроризма.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сиявуша Гаджиева был зачитан приговор.

Согласно приговору, Ниямеддин Ахмедов приговорен к 13 годам лишения свободы.

Н.Ахмедову предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 28, 281.2 (подготовка к публичным призывам, направленным против государства) и 233-1.2.1 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, ношение, передача или продажа предметов, не допускаемых законом к гражданскому обороту) УК АР.