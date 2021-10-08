О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обвиняемого в финансировании терроризма охранника председателя ПНФА приговорили к 13 годам тюрьмы

Обвиняемого в финансировании терроризма охранника председателя ПНФА приговорили к 13 годам тюрьмы В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось заседание по уголовному делу охранника председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ниямеддина Ахмедова, обвиняемого в финансировании терроризма.
Происшествия
8 октября 2021 г. 14:07
Обвиняемого в финансировании терроризма охранника председателя ПНФА приговорили к 13 годам тюрьмы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось заседание по уголовному делу охранника председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ниямеддина Ахмедова, обвиняемого в финансировании терроризма.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сиявуша Гаджиева был зачитан приговор.

Согласно приговору, Ниямеддин Ахмедов приговорен к 13 годам лишения свободы.

Н.Ахмедову предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 28, 281.2 (подготовка к публичным призывам, направленным против государства) и 233-1.2.1 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, ношение, передача или продажа предметов, не допускаемых законом к гражданскому обороту) УК АР.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Terrorçuluğu maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən AXCP sədrinin mühafizəçisinə 13 il hökm oxunub

Другие новости из категории

В Геранбое главный бухгалтер задержан по подозрению в убийстве директора
В Геранбое главный бухгалтер задержан по подозрению в убийстве директора
8 октября 2021 г. 15:17
В Астаре конфликт между родственницами перерос с поножовщину со смертельным исходом
В Астаре конфликт между родственницами перерос с поножовщину со смертельным исходом
8 октября 2021 г. 13:25
Житель Абшерона обвиняется в убийстве жены
Житель Абшерона обвиняется в убийстве жены
8 октября 2021 г. 09:51
ДТП в Гаджигабуле: в результате столкновения автомобилей пассажир вылетел из окна
ДТП в Гаджигабуле: в результате столкновения автомобилей пассажир вылетел из окна
7 октября 2021 г. 23:58
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
7 октября 2021 г. 19:50
В Сумгайыте оштрафованы нарушившие карантинные правила водители такси
В Сумгайыте оштрафованы нарушившие карантинные правила водители такси
7 октября 2021 г. 18:10
На суде генерала расформированного МНБ выступил потерпевший
На суде генерала расформированного МНБ выступил потерпевший
7 октября 2021 г. 16:40
Два человека пострадали в результате взрыва на нефтяном танкере в России
Два человека пострадали в результате взрыва на нефтяном танкере в России
7 октября 2021 г. 13:47
В Лянкяране совершен налет на АЗС, есть пострадавший
В Лянкяране совершен налет на АЗС, есть пострадавший
7 октября 2021 г. 10:29
В Баку совершен наезд на 60-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 60-летнего пешехода
7 октября 2021 г. 08:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi