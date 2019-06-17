Охраны казино в Грузии применяли физическую силу к азербайджанке - ВИДЕО

Возле казино в центре района Марнеули в Грузии произошел инцидент. По сообщению грузинского бюро Report, жительница города Марнеули потребовала, чтобы его сына вывели из казино.

Охранники казино пытались отстранять женщину из казино. В это время они применяли физическую силу против нее.

В результате состояние женщины ухудшилось. Местных жителей разозлила что, охранники подняли руку на женщину.

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Расследование по инциденту продолжаются.