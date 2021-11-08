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Ограничено движение автомобилей по центральным улицам Баку

Ограничено движение автомобилей по центральным улицам Баку 09:23
Происшествия
8 ноября 2021 г. 09:41
Ограничено движение автомобилей по центральным улицам Баку

В связи с мероприятиями по случаю 8 ноября – Дня Победы с целью обеспечения безопасности на некоторых улицах и проспектах Баку полностью ограничено движение всех видов транспорта.

Как передает Report, Ограничение действует с 07:00 до окончания запланированного шествия, которое начнется от Площади флага и завершится у Парка Победы.

Изменились направления движения автомобилей по кругу “Азнефть”, проспекту Нефтчиляр, улицам Ковкаб Сафаралиевой, Расула Рзы, Юсифа Сафарова, Истиглалийят, проспектам Азадлыг, Бюльбюля, бульвару Аг Шехер.

Проезд автомобилей возможен от круга "20-го участка" в направлении центра города по внутренним улицам поселка Баилово, улицам Мехти Гусейна, Теймура Эльчина и проспекту Парламента.

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Версия на азербайджанском языке Bakının mərkəzi küçələrində avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılıb

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