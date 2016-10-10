Ограблена квартира ведущего передачи на AzTV

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Баку ограбили квартиру журналиста.
Как сообщает Report, вчера вечером была ограблена квартира журналиста Айдына Пириева в Ясамальском районе.
По словам пострадавшего, один или несколько грабителей проникли в квартиру, разбив оконное стекло.
Они унесли ювелирные украшения, ноутбук и часы.
А.Пириев обратился в Ясамальское РУП. Ведется расследование.
Отметим, что А.Пириев является ведущим передачи "Parlaq Zəka" на AzTV и руководителем проекта.
Crime News DepartmentАвтор новости
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