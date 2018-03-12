Ограблена дача отца Нигяр Арпадараи

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Баку в дачном доме Джавида Арпадараи совершено ограбление.
Как сообщает Report, сотрудники 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП задержали подозреваемого в совершении кражи.
Сумма украденных из дачного дома денег и ценных предметов не разглашается.
Расследования по факту продолжаются.
Отметим, что потерпевший Джавид Арпадараи является отцом руководителя отдела маркетинга и коммуникаций Операционной компании "Бакинское городское кольцо" Нигяр Арпадараи.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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