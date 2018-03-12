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    Ограблена дача отца Нигяр Арпадараи

    Расследования по факту продолжаются

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Баку в дачном доме Джавида Арпадараи совершено ограбление.

    Как сообщает Report, сотрудники 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП задержали подозреваемого в совершении кражи.

    Сумма украденных из дачного дома денег и ценных предметов не разглашается.

    Расследования по факту продолжаются.

    Отметим, что потерпевший Джавид Арпадараи является отцом руководителя отдела маркетинга и коммуникаций Операционной компании "Бакинское городское кольцо" Нигяр Арпадараи. 

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