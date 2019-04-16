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Огласили приговор водителю, насмерть сбившему пешехода, будучи в нетрезвом состоянии

Огласили приговор водителю, насмерть сбившему пешехода

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось уголовное дело Шаика Микаилова, обвиняемого в совершении ДТП.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева огласили приговор, согласно которому его приговорили к 6,5 годам тюрьмы. 

Согласно обвинительному акту, будучи в нетрезвом состоянии, Ш.Микаилов за рулем автомобиля марки "Mercedes" совершил аварию, в результате которой на месте происшествия погибла пешеход Сакина Рамазанова. 

Еще два автомобиля серьезно деформировались. После ДТП Ш.Микаилов скрылся с места происшествия. 

Напомним, что в отношении Ш.Микаилова выдвинуто обвинение по ст. 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК. 

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