Огласили приговор водителю, насмерть сбившему пешехода, будучи в нетрезвом состоянии

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось уголовное дело Шаика Микаилова, обвиняемого в совершении ДТП.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева огласили приговор, согласно которому его приговорили к 6,5 годам тюрьмы.

Согласно обвинительному акту, будучи в нетрезвом состоянии, Ш.Микаилов за рулем автомобиля марки "Mercedes" совершил аварию, в результате которой на месте происшествия погибла пешеход Сакина Рамазанова.

Еще два автомобиля серьезно деформировались. После ДТП Ш.Микаилов скрылся с места происшествия.

Напомним, что в отношении Ш.Микаилова выдвинуто обвинение по ст. 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК.