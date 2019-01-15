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    Оглашен приговор экс-сотруднику ликвидированного МНБ

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу экс-сотрудника ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ) Вугара Аллахвердиева, обвиняемого в мошенничестве и присвоении полномочий должностного лица. 

    Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова огласили приговор, согласно которому его приговорили к 9 годам тюремного заключения. 

    Отметим, что в своем выступлении гособвинитель попросил приговорить В.Аллахвердиева к 9 годам лишения свободы.

    Согласно обвинительному акту, находясь в тюрьме, В.Аллахвердиев, злоупотребив доверием или путем обмана получил от осужденных лиц и их близких родственников деньги.

    Отметим, что обвиняемый в мошенничестве В.Аллахвердиев ранее работал в ликвидированном МНБ.

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