Оглашен приговор экс-сотруднику ликвидированного МНБ

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу экс-сотрудника ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ) Вугара Аллахвердиева, обвиняемого в мошенничестве и присвоении полномочий должностного лица.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова огласили приговор, согласно которому его приговорили к 9 годам тюремного заключения.

Отметим, что в своем выступлении гособвинитель попросил приговорить В.Аллахвердиева к 9 годам лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, находясь в тюрьме, В.Аллахвердиев, злоупотребив доверием или путем обмана получил от осужденных лиц и их близких родственников деньги.

Отметим, что обвиняемый в мошенничестве В.Аллахвердиев ранее работал в ликвидированном МНБ.