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Оглашено решение суда по жалобе Эльдара Гасанова

Оглашено решение суда по жалобе Эльдара Гасанова Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу бывшего генерального прокурора Азербайджана, экс-посла Эльдара Гасанова.
Происшествия
20 августа 2020 г. 22:32
Оглашено решение суда по жалобе Эльдара Гасанова
Эльдар Гасанов

Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу бывшего генерального прокурора Азербайджана, экс-посла в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова.

Об этом Report сообщил его адвокат Адиль Исмайлов.

По его словам, Э.Гасанов обжаловал решение Сабаильского районного суда о мере пресечения.

Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу.

Отметим, что Эльдар Гасанов обвиняется по статьям 308.2 (злоупотребление служебные полномочиями) и 308-1.1 (нецелевая трата бюджетных средств) УК АР.

По уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в связи с тем, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики злоупотребляют своими полномочиями, совершают действия, наносящие существенный ущерб охраняемым законом интересам государства, а также по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, взяточничества, были привлечены к уголовной ответственности начальник Управления делами Министерства иностранных дел, председатель Тендерной комиссии министерства Фархад Моллазаде, начальник Консульского управления Фаиг Багиров и другие, в отношении них решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе оперативно-следственных мероприятий по продолжающемуся уголовному делу были получены новые сведения о присвоении средств государственного бюджета, выделенные на различные направления деятельности Министерства иностранных дел.

На основании собранных материалов соответствующим решением была назначена комплексная проверка по финансово-хозяйственной деятельности, в ходе которой возникли основания для подозрения в том, что посол Азербайджанской Республики в Республике Сербия, Монтенегро, Боснии и Герцеговине Гасанов Эльдар Гумбат оглу использовал не по назначению значительные бюджетные средства и совершил другие нарушения закона. В рамках следствия Эльдар Гасанов был задержан в качестве подозреваемого. В отношении него решением Сабаильского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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