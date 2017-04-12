Оглашено решение по апелляционной жалобе Мехмана Гусейнова

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось заседание в связи с апелляционной жалобой на приговор, принятый по делу блогера Мехмана Гусейнова.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Вагифа Мурсагулова было оглашено решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба М. Гусейнова не была удовлетворена.

Напомним, что начальник Насиминского районного управления полиции Муса Мусаев подал против М. Гусейнова иск в порядке особого обвинения. Он потребовал привлечения блогера к ответственности по статье и 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК и наказания.

По решению Сураханского районного суда М. Гусейнов лишен свободы сроком на 2 года. Он был взят под стражу в зале суда.