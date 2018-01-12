Оглашен приговор в отношении Афгана Мухтарлы - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ После совещания суда оглашен приговор.

Как сообщает Report, согласно приговору суда Афган Мухтарлы лишен свободы сроком на 6 лет.

***12:34

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Балакянском районном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении журналиста Афгана Мухтарлы.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гумбета Салимова выступил гособвинитель.

В своем выступлении прокурор потребовал приговорить А.Мухтарлы к 8 годам лишения свободы.

Суд удалился на совещание.

Отметим, что 29 мая в 22.40 А.Мухтарлы был задержан сотрудниками Государственной погранслужбы после незаконного пересечения государственной границы Азербайджана на территории Балакянского района. Во время задержания А.Мухтарлы оказал сопротивление сотрудникам службы. При обыске задержанного в административном порядке у А.Мухтарлы, у него обнаружили и изъяли крупную сумму наличных и другие предметы.

В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 318 (незаконное пересечение государственной границы), 206 (контрабанда) и 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК.

В Сабаильском районном суде в отношении А.Мухтарлы была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Затем срок ареста неоднократно продлевался.