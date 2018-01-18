Оглашен приговор предпринимателю и сотрудникам Охранной службы Riyad

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бинагадинском районном суде завершилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в хулиганстве предпринимателя Азадхана Ханмамедова и сотрудников Охранной службы Riyad Эмина Искендерова, Савалана Магеррамова, Мазахира Гурбанова, Авеза Агаева, Ядигяра Алиева, Рамина Гусейнова, Мурада Мамедова, Рафика Велиева, Эльвира Велиева, Тебриза Мусаева и др.

Об этом Report сообщил адвокат А.Ханмамедова Джейхун Юсифов.

По его словам, на процессе под председательством судьи Рашада Алиева огласили приговор, согласно которому А.Ханмамедов лишен свободы сроком на 3 года, Э.Искендеров - 4 года, С.Магеррамов и М.Гурбанов - каждый по 2 года.

Суд приговорил остальных обвиняемых к 2 годам исправительных работ.

Адвокат отметил, что они не согласны с приговором суда: "Суд не вынес справедливого решения. Из приговора будет подана апелляционная жалоба".

Отметим, что утром 8 июня прошлого года между несколькими сотрудниками Охранной службы Riyad и работниками магазина Safastore (Бинагадинский район, ул. Мир Джалала 1 d), произошла драка. В результате сотрудники охранной службы избили работников магазина.

Некоторое время назад предприниматель А.Ханмамедов продал магазин прежнему владельцу за 1.5 млн манатов. Однако, до сих пор документы остаются не оформленными. Не вернувший денег прежний владелец потребовал опустошить магазин и сдать его обратно.

Согласно распространенной МВД информации, по факту в следственном отделе Бинагадинского РУП возбуждено уголовное дело по ст. 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц или повторно) и 221.2.2 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка) УК.