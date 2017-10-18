Оглашен приговор лицу, избившему молодого человека, с которым поспорил в соцсети

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось очередное заседание суда по уголовному делу в отношении Горхмаза Садыгова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маила Байрамова, огласили приговор, согласно которому, Г. Садыгов лишен свободы сроком на 6,5 лет.

Напомним, что в своем выступлении гособвинитель требовал для Г. Садыгова 8 лет тюремного заключения.

Отметим, что Садыгов Горхмаз Шахин оглу 1996 г.р. обвиняется в избиении Эльнура Мамедова, с которым поспорил в соцсети.

Он обвиняется по ст. 126.2.4 УК.