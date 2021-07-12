Официально о торговцах "политическим убежищем"

В следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана по соответствующим статьям Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело по фактам организации незаконного получения "политического убежища" за границей лицами, покинувшими страну.

В следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана по соответствующим статьям Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело по фактам организации незаконного получения "политического убежища" за границей лицами, покинувшими страну.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, следствие установило, что руководитель ООО No Border Travel Agency Рамин Гаджылы, председатель Общественного объединения "Научное-культурное развитие молодежи" Сардар Искендеров, должностные лица ООО Yes Travel Сархан Абдуллаев, Узеир Багирли, руководитель ООО HMH Baku Travel Нармина Дадашова, Закир Амиров, Азиз Сафаралиев, Акиф Асадов с целью получения крупного заработка организовывали незаконную миграцию лиц, обратившихся к ним для посещения Канады, США и стран Европы, за счет получения визы и статуса мигрантов путем фальсификации и продажи им справки с места работы, выписки из банка, документов о праве на движимое и недвижимое имущество, повестки в правоохранительные органы, медсправки о якобы полученных травмах и других официальных документов.

За указанные деяния неоднократно судимый раньше за аналогичные действия Рамин Гаджылы и перечисленные выше лица были привлечены к следствию в качестве обвиняемых по статье 178.3.1 (мошенничество в составе организованной группы), в отношении них принята мера пресечения в виде ареста и подписки о невыезде.

Следствие по уголовному делу продолжается.