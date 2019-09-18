Официальный представитель HiPP в Азербайджане оштрафован

Государственная служба инспекции труда составила протокол в отношении компании Diplomat-I - официального представителя компании HiPP Avstriya в Азербайджане.

Как сообщает Report, Сабаильский районный суд принял решение признать компанию виновной в нарушении статьи 192.1 Кодекса административных правонарушений (Привлечение работодателем физических лиц к выполнению каких-либо работ (оказанию услуг) без вступления в юридическую силу трудового договора (контракта) в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Азербайджанской Республики) и оштрафовать на 20 тыс. манатов.

Жалоба Diplomat-I на решение Сабаильского районного суда рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Напомним, что HiPP - это компания по производству детского питания.