Официальный отчет: Районная исполнительная власть создает условия для взяточничества в вопросах строительства частных домов

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году в адрес омбудсмена поступило 476 обращений, связанных с правом на жилище. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете уполномоченного по правам человека (омбудсмен) за 2014 год.

В отчете нашли отражение случаи неполучения ответа от органов местной исполнительной власти на обращения в связи со строительством частных домов, их необоснованного игнорирования и волокиты, мошенничества путем обмана граждан, которые приобрели квартиры в многоквартирных домах, выдачи несоразмерной компенсации взамен приобретенного для государственных нужд имущества, оказания помощи для устранения последствий природных катаклизмов, выдачи земельных участков под строительство частных домов, оказания материальной помощи для ремонта находящейся в аварийном состоянии жилищной площади, нанесения ущерба домам и квартирам вследствие проводимых в округе строительных работ и др.

"Районная исполнительная власть игнорирует направленные в ее адрес в порядке информирования документы, связанные со строительством частных домов на принадлежащих гражданам участках, или же дает отрицательный ответ, обосновывая его отсутствием детального плана застройки соответствующей территории. Все это препятствует улучшению гражданами своих жилищных условий путем строительства частных домов и создает условия для взяточничества. Кроме того, в ситуации, когда строительные компании создают условия для незаконного заселения, жители сталкиваются с различными проблемами. Многие не сданные в эксплуатацию, но уже заселенные многоэтажные дома, обеспечены системами электро- и водоснабжения, но не газифицированы".

Согласно отчету, в прошлом году в адрес омбудсмена поступило 174 обращения от граждан, пострадавших в результате природных катаклизмов, с просьбой оказать содействие в разрешении их вопросов.