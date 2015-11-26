Официальная информация: Задержаны 14 членов преступной группировки во главе с Талехом Багировым

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура Азербайджана и министерство внутренних дел (МВД) распространили официальную информацию в связи с событиями в поселке Нардаран.

В поступившей в Report официальной информации говорится:

"В министерство внутренних дел поступила информация о прикрывающейся религией вооруженной преступной группировке, планирующей нарушить общественно-политическую стабильность в республике, осуществить провокации, массовые беспорядки, террористические акты. Данная информация была подтверждена в ходе проведенных расследований и было необходимо провести неотложные контрмеры.

Было установлено, что Талех Камиль оглу Багиров, Эльман Сейдамир оглу Агаев, Зульфюгар Садраддин оглу Микаилов и Абульфаз Гейдат оглу Буниятов создали движение "Мусульманское единство" в целях принудительного изменения конституции государства, создания религиозного государства, управляемого шариатскими законами. Вышеуказанные лица набрали себе сторонников из города Баку и регионов республики, организовали преступную группировку, обеспечив их различным огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчаткой. Помимо этого, проводя незаконные собрания в поселке Нардаран, они обсуждали, как поднять население республики против правительства, давали указания своим сторонникам в связи с этим и распространяли листовки среди населения. У каждого члена преступной группировки были конкретные обязанности, также были назначены ответственные лица за террористические акты против представителей власти.

Учитывая вышеуказанное, в целях задержания этих лиц 26 ноября 2015 года министерство внутренних дел провело специальную операцию в поселке Нардаран города Баку. В ходе операции сотрудникам полиции было оказано сопротивление, по ним открыли огонь, бросили ручную гранату. Был открыт ответный огонь, в результате которого убиты 4 члена преступной группировки, несколько человек ранены.

Несмотря на увеличение числа сторонников группировки на территории, где проводилась операция, сотрудники полиции до конца выполнили свои служебные обязанности, двое полицейских героически погибли.

В качестве вещественных доказательств с места происшествия изъято большое количество оружия, гранат, холодного оружия и т.д. Задержаны 14 членов преступной группировки во главе с Талехом Багировым.

По факту Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело, ведется следствие.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для задержания и привлечения к ответственности всех участников преступления, а также лиц, помогающих преступной группировке.

Правоохранительные органы и органы спецслужб страны будут и впредь проводить мероприятия для своевременного предотвращения подобных событий, незамедлительного обезвреживания организованных преступных группировок и преступных сообществ".