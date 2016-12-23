Официальная информация: Во время инцидента в Билясуваре 9 сотрудников полиции получили телесные повреждения

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Генпрокуратура и министерство внутренних дел (МВД) сделали официальное заявление в связи с инцидентом в Билясуварском районе.

Как сообщает Report, в совместном заявлении говорится, что 22 декабря примерно в 18:00 на территории Билясуварского района группа жильцов поселков, построенных для вынужденных переселенцев из Джабраильского района, провела шествие к административному зданию Исполнительной власти Джабраильского района с требованием о неуплате за использованную электроэнергию.

В связи с этим силы безопасности, привлеченные на территорию в целях предотвращения грубого нарушения общественного правопорядка, призывали участников несогласованной акции к порядку, однако те не подчинились и нанесли телесные повреждения 9 сотрудникам полиции, выполняющим служебные обязанности, а также сломали стекла 1 служебного автомобиля.

В результате проведенных оперативных мероприятий были пресечены незаконные действия, активные участники шествия Джалал Гулиев, Илькин Искендеров и Гюлага Алмамедов были задержаны.

6-ти из 9-ти пострадавших сотрудников полиции была оказана медицинская помощь, трое госпитализированы в больницу.

По факту в следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст.ст. 186.2.2 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба потерпевшему), 233 (организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или активное участие в таких действиях) и 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) УК, ведется следствие.