​Официальная информация: Спасено 10 из 11 членов экипажа российского танкера, 1 человек пропал без вести

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Из 11 членов экипажа российского танкера, загоревшегося в Каспийском море, 10 человек спасены, 1 член - главный механик Крамчук Андрей Владимирович - пропал без вести.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной морской администрации и ЗАО "Азербайджанское государственное морское пароходство".

По информации, 23 апреля в 09:35 в Национальный центр Государственной морской администрации поступил сигнал SOS о пожаре на российском танкере ПАЛФЛОТ-2 в 110 км от берега. Не имеющий груза танкер направлялся из азербайджанского порта Дюбянди в направлении туркменского порта Аладжа.

Незамедлительно к операции по устранению последствий аварии были привлечены соответствующие силы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Азербайджанского каспийского государственного морского пароходства. На данный момент вертолеты МЧС Ми-17-1В и КА-32, корабль "Вихрь-5", а также принадлежащие Каспийскому морскому пароходству корабли Caspian Voyager, Caspian Protechtor, İslay и Jura проводят операцию по тушению пожара.