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    ​Один из районных прокуроров Баку освобожден от должности

    Генеральный прокурор Закир Гаралов подписал приказ в связи с этим

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Прокурор Гарадагского района города Баку Фахраддин Панахов освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили Report в прокуратуре. Генеральный прокурор Закир Гаралов подписал приказ в связи с этим.

    Ф.Панахов назначен на высокую должность в Республиканской генеральной прокуратуре.

    Отметим, что Ф.Панахов до его назначения прокурором Гарадагского района занимал пост заместителя начальника Следственного управления по тяжким преступлениям Генпрокуратуры - начальника отдела криминалистики. 

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