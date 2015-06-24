​Один из районных прокуроров Баку освобожден от должности

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Прокурор Гарадагского района города Баку Фахраддин Панахов освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили Report в прокуратуре. Генеральный прокурор Закир Гаралов подписал приказ в связи с этим.

Ф.Панахов назначен на высокую должность в Республиканской генеральной прокуратуре.

Отметим, что Ф.Панахов до его назначения прокурором Гарадагского района занимал пост заместителя начальника Следственного управления по тяжким преступлениям Генпрокуратуры - начальника отдела криминалистики.