Один из потерпевших по делу Акифа Човдарова скончался в тюрьме

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Некоторые из потерпевших по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова в настоящее время арестованы по обвинению в мошенничестве.

Об этом Report сообщил адвокат Садиг Расулов.

По словам адвоката, ведется следствие в отношении учредителя и руководителя Real MTK Ильхама Гасымова, который проходит по уголовному делу в качестве потерпевшего: "В настоящее время И.Гасымов находится в следственном изоляторе. Он обвиняется в мошенничестве, присвоении средств в крупном размере".

С.Расулов отметил, что другой потерпевший по уголовному делу, председатель ЖСК Şahbulaq Насиб Алиев приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям осужден на 13 лет лишения свободы.

Помимо этого, руководитель ООО Azərtikinti ATF Азер Гулиев, который приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям был осужден на 11 лет лишения, скончался в тюрьме.

С.Расулов сообщил, что уголовное дело Акифа Човдарова состоит из 56 томов, а имя его подзащитного числится в 24 эпизодах.

Отметим, что А.Човдаров был арестован в ноябре прошлого года. Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В дальнейшем срок меры пресечения в его отношении неоднократно продлевался. Он обвиняется по статьям 145.3 (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с ею похищением, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (Разбой, то есть нападение в целях завладения чужим имуществом, совершенное организованной группой, в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, совершенное в крупном размере), 228.4 (Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия), 302.1, 302.2 (Осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки (пассивное взяточничество), группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, с применением угроз), 313 (Служебный подлог), 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 (Злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, совершенные группой лиц, повлекшие тяжкие последствия) УК.

Обвинительный акт по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего завотделом Орхана Османова был утвержден 5 сентября генпрокурором Азербайджанской Республики, который осуществлял процессуальное руководство предварительного следствия, и направлен в суд для рассмотрения. Дело в настоящее время рассматривается в Сабунчинском районном суде под председательством председателя Бакинской военной прокуратуры Габиба Гасанова.