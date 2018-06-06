Один из пострадавших в результате землетрясения в Гахе отправлен на лечение в Баку

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Гах. 6 июня. REPORT.AZ/ Один из пострадавших в результате землетрясения в Гахском районе отправлен на лечение в Баку.

Как сообщает северо-западное бюро Report, в результате произошедшего вечером 5 июня в северо-западном регионе Азербайджана землетрясения пострадали 3 человека.

Как отметили в Гахской центральной районной больнице, во время землетрясения жительница Гаха Гюллер Сабухи гызы Дурмушзаде 2004 г.р. сломала ногу. На ногу 14-летней девочки наложили гипс и выписали домой.

Другими пострадавшими являются жители села Тасмалы. Вусаля Муса гызы Мусаева 1977 г.р. поступила с переломом левой плечевой кости, а Рафик Джума оглу Кязымов 1958 г.р. - с переломом правой плечевой кости. 60-летний Рафик Кязымов отправлен на лечение в одну из бакинских больниц.