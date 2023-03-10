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Один из пострадавших в перестрелке в Баку является студентом Медуниверситета

Один из пострадавших в перестрелке в Баку является студентом Медуниверситета Пострадавший в результате перестрелки в Баку Фаган Рагимли является студентом 4-го курса факультета военной медицины Азербайджанского медицинского университета.
Происшествия
10 марта 2023 г. 17:30
Один из пострадавших в перестрелке в Баку является студентом Медуниверситета

Пострадавший в результате перестрелки в Баку Фаган Рагимли является студентом 4-го курса факультета военной медицины Азербайджанского медицинского университета.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба университета.

Сообщается, что студент присутствовал на лекциях и покинул университет после завершения занятий в 12:00.

Отметим, что вооруженный инцидент произошел на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе столицы. Во время инцидента пострадали двое – Фаган Рагимли 2002 г.р. и Тамерлан Гусейнов 1983 г.р.

Подозреваемый в совершении вооруженного инцидента задержан сотрудниками полиции.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda atışmada yaralananlardan biri Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbəsidir

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