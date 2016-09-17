Один из пострадавших в результате ДТП в Лянкяране скончался в больнице - ФОТО

Лянкяран. 17 сентября. REPORT.AZ/ Один из семи пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Шаглакюче Лянкяранского района скончался в больнице.

Как сообщает южное бюро Report, не удалось спасти жизнь жительнице села 51-летней Шинеханым Гайюм гызы Фараджевой, получившей тяжелые травмы.

Личность сбежавшего с места преступления водителя автомобиля марки Mercedes с государственным регистрационным номером 90-ED-480 установлена. Это 49-летний житель Баку Рагим Фархад оглу Исмаилов. Он задержан в результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками Районного отделения полиции города Лянкяран и Государственной дорожной полиции.

Напомним, что на 7 км дороги Лянкяран-Лерик столкнулись внедорожник марки Mercedes и Nissan Sunny с государственным регистрационным номером 42-BP-239.

Водитель автомобиля Nissan Фарахим Меликзаде 1990 г.р., его мать Шинеханым Фараджева 1965 г.р., ее невестка Салатын Фараджева 1995 г.р. и двое малолетних внуков Гусейн Фараджзаде и Нур Фараджзаде были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу с ранениями различной степени тяжести.

Находившиеся в другом автомобиле Малик Бабаев и Мехман Габибов также поступили в больницу с травмами среднетяжелой степени тяжести.

Отметим, что после совершения ДТП водитель внедорожника сбежал с места ДТП, сняв номерные знаки автомобиля.