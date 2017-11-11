Один из пострадавших в ДТП в Лерике скончался в больнице

Лерик. 11 ноября. REPORT.AZ/ Один из пострадавших в ДТП в Лерикском районе скончался в больнице.

Как сообщает южное бюро Report, пострадавший в результате аварии Мусеиб Гафар оглу Гамидов скончался в Лянкяранской центральной городской больнице, где проходил лечение.

Отметим, что 7 ноября автомобиль марки "УАЗ", управляемый 59-летним жителем села Оранд Исабалой Сарыбала оглу Асимовым, при заезде на подъем скатился в овраг. В результате три человека получили различные травмы. Это водитель Исабала Сарыбала оглу Асимов, его пассажиры Рамин Гафар оглу Гамидов и его брат Мусеиб Гафар оглу Гамидов. Пострадавшие были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.