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Одна из пострадавших при обрушении пола дома в Барде все еще находится в коме

Одна из пострадавших при обрушении пола дома в Барде все еще находится в коме Одна из пострадавших в результате обрушения пола жилого дома в селе Йенидашкент Бардинского района, Абдуллаева Аида Новруз гызы до сих пор находится в реанимации.
Происшествия
7 декабря 2023 г. 18:56
Одна из пострадавших при обрушении пола дома в Барде все еще находится в коме

Одна из пострадавших в результате обрушения пола жилого дома в селе Йенидашкент Бардинского района, Абдуллаева Аида Новруз гызы до сих пор находится в реанимации.

Об этом карабахскому бюро Report сообщили его родственники.

Аида Абдуллаева, получившая тяжелые травмы в результате несчастного случая, сначала была госпитализирована в Центральную больницу Барды, а затем ее перевели в одну из специализированных больниц города Гянджи.

После проведения детальных обследований она вновь была переведена в Бардинскую центральную районную больницу. Абдуллаева в настоящее время находится в реанимации в коме.

Отметим, что 23 ноября во время траурной церемонии в селе Йенидашкенд Бардинского района обрушился пол второго этажа дома. В результате происшествия погиб один человек - Мамедова Сарытель Аббасали гызы, более 30 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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Версия на азербайджанском языке Bərdədə evin döşəməsinin çökməsi zamanı xəsarət alan şəxslərdən biri hələ də komadadır

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