Один из погибших в результате крушения судна в Турции азербайджанцев - житель Нефтчалы

Нефтчала. 9 января. REPORT.AZ/ Один из погибших в результате крушения судна в Черном море граждан Азербайджана - житель Нефтчалы.

Как сообщает аранское бюро Report, выяснилось, что один из моряков, утонувших в результате крушения судна "Волга-Балт 214" у берегов турецкого города Самсун, нефтчалинец.

Это проживающий в доме №13 по улице Талеха Хантемирова поселка Банкя Ибрагимов Мамедали Сурхай оглу 1978 г.р.

По словам его близких, выпускник Морской академии М.Ибрагимов уже более 20 лет работал по специальности. Отец трех малолетних девочек был помощником капитана. За день до трагедии он в последний раз связался с семьей по телефону.

В ближайшие дни тело М.Ибрагимова привезут в поселок Банкя, где состоятся похороны.

Отметим, что в результате крушения судна в Черном море погибли двое азербайджанцев, один из которых М.Ибрагимов, другой - капитан корабля - Турбат Кямиль оглу Исмаилов.

Поиски тела Т.Исмаилова продолжаются.