Один из погибших в ДТП в Сальяне был студентом БГУ - ФОТО

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Сальян. 19 февраля. REPORT.AZ/ Один из погибших в тяжелом ДТП, произошедшем на Сальянском участке магистральной автодороги Алят – Астара, был студентом Бакинского Государственного Университета.

Как сообщает аранское бюро Report, им был студент первого курса факультета журналистики БГУ, 18-летний житель Масаллинского района Гардашов Асиф Вагиф оглы.

Согласно информации, в прошлом году в аварии погиб и брат А.Гардашова.

Отметим, что утром 18 февраля на автомагстрали Алят-Астара, в результате столкновения микроавтобуса и грузовика с подъемным краном погибли 2 человека, еще двое получили ранения.