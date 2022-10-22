Скончался один из подорвавшихся на мине в Лачыне

Один из подорвавшихся на мине в Лачынском районе скончался, состояние второго оценивается как удовлетворительное.

Один из подорвавшихся на мине в Лачынском районе скончался, состояние второго оценивается как удовлетворительное.

Как сообщили Report пресс-службе Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), получивший тяжелое ранение в результате подрыва на мине 21 октября в селе Суарасы Лачынского района Гамидов Эльсевар Совет оглу скончался.

Второй пострадавший Гасанов Сабухи Тельман оглу получил осколочные ранения, его состояние оценивается как удовлетворительное.

В ANAMA в очередной раз призвали граждан не посещать неочищенные от мин освобожденные от оккупации территории.