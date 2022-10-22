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Скончался один из подорвавшихся на мине в Лачыне

Скончался один из подорвавшихся на мине в Лачыне Один из подорвавшихся на мине в Лачынском районе скончался, состояние второго оценивается как удовлетворительное.
Происшествия
22 октября 2022 г. 10:32
Скончался один из подорвавшихся на мине в Лачыне

Один из подорвавшихся на мине в Лачынском районе скончался, состояние второго оценивается как удовлетворительное.

Как сообщили Report пресс-службе Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), получивший тяжелое ранение в результате подрыва на мине 21 октября в селе Суарасы Лачынского района Гамидов Эльсевар Совет оглу скончался.

Второй пострадавший Гасанов Сабухи Тельман оглу получил осколочные ранения, его состояние оценивается как удовлетворительное.

В ANAMA в очередной раз призвали граждан не посещать неочищенные от мин освобожденные от оккупации территории.

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Версия на английском языке One dies after landmine explosion in Lachin
Версия на азербайджанском языке Laçında minaya düşən şəxslərdən biri ölüb, digərinin vəziyyəti qənaətbəxşdir

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