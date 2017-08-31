Один из лиц, обвиняемых в убийстве родственника Айгюн Бяйляр, в суд не доставлен

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу брата заслуженной артистки Айгюн Бяйляр Аббаса Гумматова, а также Фуада Мамедзаде, Эльнура Алхазова, Рамиля Асирова, Эльнура Асирова и Джавида Алхазова, обвиняемых в убийстве.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Джавида Гусейнова было объявлено, что обвиняемый Ф.Мамедзаде в суд не доставлен.

Судья сообщил, что обвиняемый Ф.Мамедзаде содержится в лечебнице пенитенциарной службы министерства юстиции: "Сейчас его везут из лечебницы. Мы назначили дату суда заранее. Однако обвиняемый по определенным причинам опоздал с явкой в суд. Состав суда сейчас должен рассмотреть другое дело. В связи с этим процесс откладывается".

Очередное заседание суда назначено на 6 сентября.

Отметим, что по информации министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудников Сураханского районного управления полиции и прокуратуры было установлено, что считающийся пропавшим без вести с 16 июня 2013 года житель Баку Эльнур Гумматов был убит.

В результате следственно-оперативных мероприятий по факту стало известно, что Э.Гумматов в мае 2013 года был убит через удушение на территории поселка Гала Хазарского района Ф.Мамедзаде, Э.Алхазовым, А.Гумматовым, братьями Рамилем и Эльнуром Асировыми. Подозреваемые в убийстве лица были задержаны в результате оперативных мер полиции и переданы следствию.

В ходе расследования стало известно, что названные лица для сокрытия следов преступления похоронили тело в поселке Гала в заранее выбранном месте. Сотрудниками полиции и прокуратуры место происшествия было осмотрено, останки Э.Гумматова были эксгумированы с места захоронения и отправлены в Объединение судебно-медицинской экспертизы.

Сураханской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело, для проведения других следственных действий дело было направлено в Бакинскую городскую прокуратуру. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде лишения свободы сроком на 4 месяца.

Напомним, что среди арестованных лиц А.Гумматов является братом заслуженной артистки Айгюн Бяйляр, а убитый приходился ей троюродным братом.