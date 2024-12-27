Замдиректора Yeni Klinika: Одного из пострадавших в авиакатастрофе поместили в реанимацию

Один из 14 пострадавших, доставленных из Мангистауской областной больницы в Yeni Klinika в Баку, помещен в реанимацию.

Один из 14 пострадавших, доставленных из Мангистауской областной больницы Казахстана в Yeni Klinika в Баку, помещен в реанимацию.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель директора медицинского учреждения Эльдар Ахмедов.

По его словам, 13 пострадавших находятся в палатах, один помещен в реанимацию.

"Состояние примерно 3-4 человек оценивается как средней тяжести, состояние остальных - удовлетворительное. На данный момент врачи проводят осмотр. Большинство пациентов могут быть выписаны домой после 24-48 часов наблюдения", - подчеркнул замдиректора.

Он также рассказал о состоянии помещенного в реанимацию: "У нас есть пациент с закрытыми травмами разных частей тела, сотрясением головного мозга и ранениями в области грудной клетки".

Напомним, что ранее 14 пострадавших граждан Азербайджана, в том числе один ребенок, получившие травмы в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи города Актау, были выписаны из Мангистауской областной больницы и отправлены на родину.