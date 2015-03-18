​Один из братьев, обвиняемых в избиении дочери Гамлета Исаханлы, сделал заявление журналистам - ФОТО

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском Апелляционном Суде продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении братьев Заура и Элина Мамедовых, обвиняемых в избиении дочери Гамлета Исаханлы Улькер Исаевой. Как сообщает сотрудник Report, Братья Мамедовы пришли в суд с матерью Гюльнарой Мамедовой.

Один из братьев - Заур Мамедов, заявив журналистам "Спасибо за беспокойство, однако нам надо идти в суд", вошел в здание Бакинского Апелляционного Суда.

Судебный процесс уже начался.

Дела братьев, подозреваемых в избиении У.Исаевой, рассматриваются по отдельности. На одном из закрытых судебных процессов председательствует судья Ризван Сафаров, на другом - Сахибхан Мирзоев.