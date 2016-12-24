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    Один человек ранен в результате массовой драки в Баку

    По факту полицейское управление Сураханского района проводит расследование

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Один человек получил ножевое ранение в результате массовой драки в Баку. 

    Как сообщает Report, инцидент произошел на улице в поселке Бюльбюля Сураханского района.

    В ходе драки, в которой приняли участие 8 человек, ножевое ранение получил 23-летний Агаев Вусал Насиб оглы. На скорой помощи он был доставлен в больницу. По словам его близких, В.Агаев не принимал участие в драке. Он пытался разнять дерущихся и в этот момент был ранен.

    По факту полицейское управление Сураханского района проводит расследование.

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