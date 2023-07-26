Один человек пропал в лесу в Гахе, ведутся поиски

Житель села Илису Гахского района Рахман Садреддин оглу Кямалов (1993 года рождения) пропал в лесу, сообщает северо-западное бюро Report

Житель села Илису Гахского района Рахман Садреддин оглу Кямалов (1993 г.р.) пропал в лесу.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), информация о пропаже одного человека при неизвестных обстоятельствах в горно-лесистой местности близ села Агчай Гахского района поступила на горячую линию МЧС по номеру "112".

На основании полученной информации для проведения поисково-спасательных работ на местность выехали сотрудники Северо-западного регионального центра МЧС, а также проинформированы компетентные государственные органы. В настоящее время ведутся поисковые работы.