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Один человек пропал в лесу в Гахе, ведутся поиски

Один человек пропал в лесу в Гахе, ведутся поиски Житель села Илису Гахского района Рахман Садреддин оглу Кямалов (1993 года рождения) пропал в лесу, сообщает северо-западное бюро Report
Происшествия
26 июля 2023 г. 15:45
Один человек пропал в лесу в Гахе, ведутся поиски

Житель села Илису Гахского района Рахман Садреддин оглу Кямалов (1993 г.р.) пропал в лесу.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), информация о пропаже одного человека при неизвестных обстоятельствах в горно-лесистой местности близ села Агчай Гахского района поступила на горячую линию МЧС по номеру "112".

На основании полученной информации для проведения поисково-спасательных работ на местность выехали сотрудники Северо-западного регионального центра МЧС, а также проинформированы компетентные государственные органы. В настоящее время ведутся поисковые работы.

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