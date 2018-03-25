Один человек погиб в результате перестрелки в Баку

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ В Баку между двумя вооруженными группировками произошла перестрелка. Как сообщает Report, инцидент зафиксирован накануне вечером в Наримановском районе. Сообщается, что вооруженное столкновение произошло между двумя группировками с использованием пистолета "Макаров".

В результате инцидента смертельное ранение получил мужчина 35-40 лет, личность которого пока не установлено. Он скончался на месте происшествия.

В связи фактом в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело.