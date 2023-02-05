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Один человек погиб в ДТП с горящим грузовиком в Джалилабаде

Один человек погиб в ДТП с горящим грузовиком в Джалилабаде Один человек погиб в огненном ДТП в Джалилабадском районе.
Происшествия
5 февраля 2023 г. 09:23
Один человек погиб в ДТП с горящим грузовиком в Джалилабаде

Один человек погиб в огненном ДТП в Джалилабадском районе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

Согласно информации, в селе Привольное района столкнулись грузовики "Форд" и "МАЗ". В результате частично сгорело электрооборудование в моторном отсеке грузовика "Форд". Остальная часть транспортного средства была защищена от огня. Возгорание было потушено силами пожарной команды.

В результате принятых мер пожарно-спасательной группы из поврежденного транспортного средства было извлечено тело одного человека и передано по назначению.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda yol qəzasında ölən və yaralanan şəxsin kimliyi məlum olub

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