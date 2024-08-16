Один человек погиб при взрыве гранаты в квартире в Сумгайыте

При взрыве гранаты в одной из квартир в Сумгайыте погиб 66-летний мужчина, ведется расследование.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что прокуратура города Сумгайыта проводит расследование по факту смерти Трухина Сергея Валентиновича 1958 года рождения от травм, полученных в результате взрыва ручной гранаты в квартире, где он проживал.
11:23
В городе Сумгайыт произошел взрыв в квартире.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, в результате происшествия погиб один человек.
На место прибыли сотрудники профильных структур.
По факту проводится расследование.