Один человек погиб при взрыве гранаты в квартире в Сумгайыте

При взрыве гранаты в одной из квартир в Сумгайыте погиб 66-летний мужчина, ведется расследование.

При взрыве гранаты в одной из квартир в Сумгайыте погиб 66-летний мужчина, ведется расследование.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что прокуратура города Сумгайыта проводит расследование по факту смерти Трухина Сергея Валентиновича 1958 года рождения от травм, полученных в результате взрыва ручной гранаты в квартире, где он проживал.

11:23

В городе Сумгайыт произошел взрыв в квартире.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, в результате происшествия погиб один человек.

На место прибыли сотрудники профильных структур.

По факту проводится расследование.