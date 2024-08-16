О нас

Один человек погиб при взрыве гранаты в квартире в Сумгайыте

Один человек погиб при взрыве гранаты в квартире в Сумгайыте При взрыве гранаты в одной из квартир в Сумгайыте погиб 66-летний мужчина, ведется расследование.
Происшествия
16 августа 2024 г. 12:10
Один человек погиб при взрыве гранаты в квартире в Сумгайыте

При взрыве гранаты в одной из квартир в Сумгайыте погиб 66-летний мужчина, ведется расследование.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что прокуратура города Сумгайыта проводит расследование по факту смерти Трухина Сергея Валентиновича 1958 года рождения от травм, полученных в результате взрыва ручной гранаты в квартире, где он проживал.

11:23

В городе Сумгайыт произошел взрыв в квартире.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, в результате происшествия погиб один человек.

На место прибыли сотрудники профильных структур.

По факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda mənzildə qumbara partlayıb, ölən var - YENİLƏNİB

Самое важное

Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении
15 августа 2024 г. 20:51
Президент принял завоевавших медали на летней Олимпиаде азербайджанских спортсменов и их тренеров
ФотоПрезидент принял завоевавших медали на летней Олимпиаде азербайджанских спортсменов и их тренеров
14 августа 2024 г. 16:31
Президент наградил спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XXXIII Летних Олимпийских играх
Президент наградил спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XXXIII Летних Олимпийских играх
13 августа 2024 г. 14:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi