Один человек погиб, еще четверо пострадали в тяжелом ДТП с мотоциклом в Нефтчале

Один человек погиб, еще четверо пострадали в тяжелом ДТП с мотоциклом в Нефтчале

В Нефтчалинском районе произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

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В Нефтчалинском районе произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Как сообщает аранское бюро Report , инцидент произошел на автодороге Сальян - Нефтчала возле промышленной зоны. При столкновении автомобиля и мотоцикла с прицепом травмы различной степени тяжести получили водитель и находившиеся во втором транспортном средстве жители поселка Банкя Агасаф Паша оглу Мирзоев, 1960 года рождения, Гюнель Агасаф гызы Ибрагимова (1986), ее дети - Натиг Фуад оглу Ибрагимов (2010), Яхья Фуад оглу Ибрагимов (2010), Ляман Фуад гызы Ибрагимова (2008). Пострадавших доставили в Нефтчалинскую районную центральную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь А.Мирзоеву не удалось, лечение остальных пациентов продолжается. По факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал