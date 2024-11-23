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Один человек погиб, еще четверо пострадали в тяжелом ДТП с мотоциклом в Нефтчале

Один человек погиб, еще четверо пострадали в тяжелом ДТП с мотоциклом в Нефтчале В Нефтчалинском районе произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.
Происшествия
23 ноября 2024 г. 08:58
Один человек погиб, еще четверо пострадали в тяжелом ДТП с мотоциклом в Нефтчале

В Нефтчалинском районе произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на автодороге Сальян - Нефтчала возле промышленной зоны.

При столкновении автомобиля и мотоцикла с прицепом травмы различной степени тяжести получили водитель и находившиеся во втором транспортном средстве жители поселка Банкя Агасаф Паша оглу Мирзоев, 1960 года рождения, Гюнель Агасаф гызы Ибрагимова (1986), ее дети - Натиг Фуад оглу Ибрагимов (2010), Яхья Фуад оглу Ибрагимов (2010), Ляман Фуад гызы Ибрагимова (2008).

Пострадавших доставили в Нефтчалинскую районную центральную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь А.Мирзоеву не удалось, лечение остальных пациентов продолжается.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Neftçalada avtomobillə motosiklet toqquşub, ölən və yaralananlar var

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